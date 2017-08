Sherida Spitse: ''Ik ben super en super trots''

''Dit was een fantastisch toernooi'', zo zei een emotionele Sherida Spitse uit Sneek na afloop van de finale van het EK voetbal. De Oranjevrouwen wonnen zondagavond in Enschede met 4-2 van Denemarken en pakten de Europese titel. Spitse had hierin een belangrijke bijdrage, ze maakte het derde doelpunt van de wedstrijd. ''We zaten in zo'n zware poule en winnen alle drie de duels. Dan verslaan we een topland als Zweden en dan winnen we in de halve finale met 3-0 van Engeland. Ik ben super en super trots.''

Bondscoach Sarina Wiegman zei dat de overwinning iedereen toekomt. ''Dit gaat om wij. Wij zijn kampioen. De staf, het team, er was vanaf het begin zo'n klik. We hebben steeds gezegd dat het zo goed voelt, maar dat moet je die wedstrijden wel nog winnen.''