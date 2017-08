De afdeling Dronryp met Taeke Hofman, Jasper Jager en Lucas Postma heeft zondagmiddag in Franeker de generale voor de Freule gewonnen. In de finale werd met 5-2 en 6-2 afgerekend met Douwe Lyckele à Nijeholt, Doitze de Boer en Gerben de Boer, van de afdeling Gaast-Ferwoude. De derde prijs was voor Mantgum.

De grote favoriet voor de Freule, Exmorra, verloor al op de eerste lijst in Franeker. Jasper Jager werd uitgeroepen tot koning.