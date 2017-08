Spitse scoort in finale, Oranjevrouwen Europees kampioen

De Oranjevrouwen zijn zondag in Enschede Europees kampioen voetbal geworden. In de Grolsch Veste won het Nederlands vrouwenteam met 4-2 van Denemarken. Sherida Spitse uit Sneek had ook een mooi aandeel in de winst, zij maakte in de 51e minuut het derde doelpunt voor Oranje, uit een vrije trap. Ook werd Spitse na afloop uitgeroepen tot vrouwen van de wedstrijd. Doelpunten waren er ook voor Vivianne Miedema (10e minuut), Lieke Martens (28e minuut) en weer Miedema (88e minuut).

Het stadion in Enschede zat helemaal vol: ruim 28.000 toeschouwers zagen Oranje Europees kampioen worden. Ook in Fryslân was er veel aandacht voor de finale. Zo was het in het centrum van Sneek vol met mensen, waar de wedstrijd op een groot scherm werd uitgezonden.