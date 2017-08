De hoofdklassepartij vrije formatie voor de mannen in Witmarsum is zondagmiddag gewonnen door het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De finale was spannend. Van der Bos en zijn teamgenoten wonnen uiteindelijk met 5-5 en 6-0 van Peter van Zuiden, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong.

De kleine premie was voor het partuur van Arnold Zijlstra, Erik Haitsma en Haye Jan Nicolai.