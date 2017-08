Op de A32 ter hoogte van Reduzum is zondagmiddag een pick-up busje van de weg geraakt. Het busje zou van de snelweg gevlogen zijn en klapte daarna in de naastgelegen tunnel tegen de muur. Het gaat om de Ayttawei, die van onder de snelweg door naar Reduzum gaat.

Hoe het kan dat de pick-up van de weg is geraakt, is nog niet bekend. De bestuurder zou met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De tunnel is nog afgesloten vanwege de berging van de wagen.