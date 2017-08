Drukte bij Veenhoopfestival, volledig uitverkocht

Het Veenhoopfestival bij De Veenhoop is zondag volledig uitverkocht. Tientallen mensen staan voor de deuren om te wachten tot andere festivalbezoekers er weer uitgaan. Vanwege de veiligheidseisen zit het festival zondag aan haar maximale bezoekersaantal. De kassaverkoop is zodoende al dicht. Mensen die van tevoren al een ticket hadden besteld, mogen nog wel naar binnen toe.

Vloerbedekking op podium

Volgens de organisatie verloopt het festival tot dusver goed. Er was zaterdag wel veel drukte met de band Megadeath, die speciaal uit Amerika is gehaald. ''Dat is daar in Amerika een enorm grote band'', vertelt de organisatie. ''Zij hadden zeer specifieke wensen, wilden bijvoorbeeld vloerbedekking op het podium hebben. Drie of vier rode appels voor het optreden, en drie bananen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Maar wij hebben ons daar wel mee kunnen redden.''