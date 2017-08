Jonge fierljeppers uit IJlst succesvol op Jeugd FK

Op de Friese kampioenschappen fierljeppen voor de jeugd in IJlst waren de thuisspringers bijzonder succesvol. In alle vier categorieën gingen de Friese titels naar IJlst. Bij de jongens tot en met 10 jaar was het goud voor Timo van der Knaap met 9.90 meter (pr), voor Riemer Zijlstra (8.81) en Mads Tolsma (8.67).

Bij de meisjes tot en met 10 jaar won Hylkje Hoekstra met 8.17 meter (pr). Tweede werd daar Yenthe van Kammen (7.90) en derde Mila Dijkstra (7.68, pr).

Bij de jongens van 11 en 12 jier werd Michiel Zijlstra Frysk kampioen met 10.75 meter (pr). Germ Terpstra pakte het zilver (10.39) en derde werd Douwe Abma (10.35, pr).

Kampioen bij de meisjes van 11 en 12 jier werd Lisse van der Knaap met 10.44 meter. Dat was ruim verder dan Maureen Westerhof (8.93) en Manon Koehoorn (8.54).

In totaal gingen acht van de twaalf FK-medailles naar IJlst.