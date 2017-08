De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de overval op een woonboot in Snakkerburen. Om half twee, in de nacht van zaterdag op zondag, is een 80-jarige bewoner van een woonboot aan het Anker overvallen door meerdere mensen.

Bij de schermutseling die ontstond is het slachtoffer aan zijn gezicht gewond geraakt. Rechercheurs moeten hem nog horen om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, en wat de overvallers hebben meegenomen.