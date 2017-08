"Joure buigt niet voor originaliteitsregels SKS"

Het skûtsje fan Joure gaat het grootzeil voor de wedstrijd van maandag niet aanpassen, ook niet na de straf van de SKS van zaterdag. Dat zegt vice-voorzitter Siep van der Valk. Zaterdag kreeg Joure 21 strafpunten. Die zijn niet aftrekbaar. Daardoor kan titelkandidaat Joure een kampioenschap wel vergeten.

Diskwalificatie

Zondagmiddag is er nog wel een vergadering met de bemanning van het skûtsje, maar Van der Valk verwacht geen verandering van standpunt. De consequentie is dan dat Joure maandag wordt gediskwalificeerd. De skûtsjevloot moet dan noodgedwongen door met 13 skûtsjes, in plaats van 14.

"Geen dwarsheid"

Van der Valk is zeer teleurgesteld over de opstelling van de SKS. "Het is geen dwarsheid, we kunnen niet anders." Hij zegt dat het probleem van Joure met de nieuwe zeilformule en het nieuwe zeilsilhouet al vijf jaar speelt. Joure heeft hier steeds aandacht voor gevraagd, maar het SKS-bestuur zou nooit met een oplossing zijn gekomen.

"Hier lopen we op vast" zegt Van der Valk. Hij beklemtoont dat Joure dit jaar 65.000 euro heeft uitgegeven om het skûtsje te verbeteren. "We willen meedoen voor de punten."

"Aan de regels houden"

Schipper Gerhard Pietersma van Earnewâld zou het jammer vinden als Joure wordt gediskwalificeerd. Hij zit in het SKS-bestuur als vertegenwoordiger van schippers en bemanning.

Pietersma is het niet eens met de aanpak van Joure. Volgens hem waren er meerdere oplossingen geweest. "Iedereen moet zich aan de regels houden. Dat is de consequentie als je lid bent van een club."