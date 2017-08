"Slachtoffer Berltsum (43) doodgestoken met mes"

Yn Berltsum is de politie begonnen met sporenonderzoek nadat daar een man om het leven kwam bij een steekpartij in een pension. Een andere man raakte gewond. Rechercheurs praten met mogelijke getuigen. Eén verdachte is aangehouden. Dat is een 56-jarige inwoner van Berltsum.

Reanimatie

Het dodelijke slachtoffer is een 43-jarige man. Toen de politie in het pension aankwam, werd hij nog gereanimeerd. Die hulp mocht niet baten.

Een 59-jarige man raakte gewond bij het incident. Hij was aanspreekbaar toen de politie in Berltsum kwam. Deze man is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij lijkt buiten levensgevaar, zegt de politie.

Ruzie

Om half tien zaterdagavond werd de politie naar Berltsum geroepen. De melder zei dat er een ruzie was, en dat er twee mensen waren gestoken met een mes. Meerdere agenten en hulpverleners zijn die kant op gegaan. De traumahelicopter werd er ook heen gestuurd. Die is niet geland.

De verdachte was nog in het pension toen de politie aankwam. Hij is meteen aangehouden, en overgebracht naar het cellencomplex. Hij is nog niet verhoord, dat gebeurt in de loop van de dag.

Daklozen

Het gebouw waar het incident plaatsvond is een pension waar alleenstaande dak- en thuislozen zelfstandige woonruimte wordt geboden.