Politie grijpt in bij dreigende escalatie skûtsjefeest Grou

Het feest dat in Grou ontstond nadat het Grouster skûtsje de eerste wedstrijd van de SKS gewonnen had, is niet helemaal zonder incidenten verlopen. Dat meldt de politie. Agenten moesten zaterdagavond een paar keer ingrijpen vanwege een "dreigende escalatie".

Op de Hellinghaven hebben agenten "met enig geweld" een man aangehouden voor wildplassen. Hij wilde zich niet legitimeren. De man heeft een boete gekregen van 350 euro.

Een stukje verderop was een man (45) op de grond gevallen. Volgens zijn vrienden had hij een liter sterke drank gehad. Agenten hebben de ambulance gewaarschuwd. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Er waren ook meldingen van jongeren die "zeer luidruchtig" waren. In het algemeen was de sfeer goed, meldt de politie. "Het was groot feest in Grou."