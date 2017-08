"Terschelling ligt bezaaid met plastic korrels"

Bij het opruimen van het strand van Terschelling hebben vrijwilligers een flinke partij plastic korrels aangetroffen. Dat zegt Nienke Dijkstra. Ze is een van de vrijwilligers. De Boschplaat aan de oostkant van het eiland ligt bezaaid met de korrels, zegt ze.

De korrels zijn gevaalrijk voor zeevogels. Dijkstra heeft gezien hoe meeuwen proberen om de korrels op te eten. Waar het plastic vandaan komt, daar heeft ze geen idee van. Misschien is het van een containerschip gevallen, zegt ze, maar het kan ook zijn dat het op een hele andere manier in zee terecht is gekomen.

Vrijwilligers maken de komende tijd alle Noordzeestranden schoon. Afgelopen dinsdag is de schoonmaakactie begonnen. Dat was op Schiermonnikoog. In totaal doen er meer dan 100 vrijwilligers aan mee.