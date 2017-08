Bij een overval in Snakkerburen is de bewoner van een woonboot gewond geraakt. Hij werd thuis in Snakkerburen overvallen door meerdere mensen. Dat gebeurde om half twee ongeveer, in de nacht van zaterdag op zondag. Na de overval zijn de verdachten er vandoor gegaan. Wat ze precies hebben buitgemaakt, dat is niet duidelijk.

De politie heeft meteen een onderzoek ingesteld. Daarbij zijn verschillende sporen veilig gesteld, waaronder kleren. Die zijn door de agenten in bruine zakken gedaan.