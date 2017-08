Bobby Zwaagman grote winnaar bij fierljeppen in Burgum

Bobby Zwaagman uit IJlst was zaterdagavond de grote man bij het fierljeppen in Burgum. Met een schitterend persoonlijk record van 19.99 meter won hij niet alleen de wedstrijd bij de junioren, maar sprong hij ook verder dan alle topklassers. De 19.99 was maar liefst een meter en drie centimeter verder dan hij ooit gesprongen had. Het was toch al de avond van de jeugd. Bij de jongens won Jarich Wijnstra uit Tzum met een mooi persoonlijk record van 18.69 meter. En bij de dames pakte de nog altijd maar 18-jarige Marrit van der Wal uit It Heidenskip de overwinning met een knappe 16.55 meter.

De grote mannen van de topklasse stonden daarbij in de schaduw. Alleen Ysbrand Galama uit It Heidenskip kwam met 19.39 meter over de grens van negentien meter. Dat was goed voor zijn derde dagwinst dit seizoen. Bij de meisjes ging de overwinning zoals zo vaak naar Sigrid Bokma uit Hindeloopen, met 14.25 meter.