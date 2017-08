Steekpartij in Berltsum, slachtoffer overleden

Bij pension Welgelegen aan de Wiersterdyk in Berltsum is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. Het ging om een steekincident in het gebouw, waar appartementen en kamers verhuurd worden. Het slachtoffer is hierbij overleden. Een tweede persoon raakte gewond. Het slachtoffer is hierbij overleden. Een tweede persoon raakte gewond, die is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar die is uiteindelijk niet geland.

De politie heeft na het incident een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak.