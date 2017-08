Cambuur stevig onderuit tegen PEC Zwolle

Sportclub Cambuur heeft zaterdagavond de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle met ruime cijfers verloren. In Zwolle ging de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen met 4-0 onderuit. Al na acht minuten had PEC voor het eerst gescoord en bij de rust stond de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Na de pauze scoorde Zwolle in de 63e minuut nog een keer, waardoor de eindstand uiteindelijk op 4-0 kwam.

Opstelling Cambuur: Bos, El Baad, Steenvoorden, Schilder, Peersman, Rosheuvel, Kip, Boerlage, Lilipaly, Barto en Houtkoop.