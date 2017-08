Toch nog besmette eieren in de winkels

Er zijn toch nog eieren verkocht die besmet zijn met het anti-luizenmiddel. Dat meldt de NOS zaterdagavond. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat bij nog veertien pluimveebedrijven een te hoge concentratie van de stof fipronil gevonden is. De bedrijven zijn geblokkeerd en de eieren worden uit de winkels gehaald. Of het ook om bedrijven uit Fryslân gaat, is niet bekend.

De NVWA meldde donderdag dat alle eieren die besmet waren, uit de schappen waren gehaald. Daarna hebben zich toch nog ruim twintig bedrijven gemeld, die mogelijk toch met de besmetting in aanraking zijn gekomen.