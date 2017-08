Wat de Freule is voor de jongens, is de Ald Meierspartij in Hitzum voor de meisjes. Dit jaar ging de winst naar Easterein, naar het partuur Roelie Kroondijk, Selam de Boer en Jeska Terpstra. Ze wonnen de spannende finale met 5-4 en 6-6 van Sexbierum/Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries.

De kleine premier was voor Makkum met Larissa Smink, Yndy Tuinier en Anouk Smink.