Kampioenschap sliksleeën op het wad bij Schiermonnikoog

Bij de jachthaven van Schiermonnikoog wordt zaterdagmiddag voor de achtste keer het kampioenschap sliksleeën gehouden. Dit jaar zijn er ongeveer twintig deelnemers. Zij proberen in een zo kort mogelijke tijd een traject over het wad af te leggen in een speciaal daarvoor gemaakte slee. Er is een apart kampioenschap voor mannen en voor vrouwen. De winnaar krijgt de Gouden Haring.

Verder is er ook een prijs voor de deelnemer die het meest onder de drek komt te zitten. Sliksleden werden vroeger gebruikt door vissers, om zich over het wad te verplaatsen.