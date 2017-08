Skûtsje van Grou wint eerste SKS-wedstrijd van dit jaar

Het skûtsje van Grou heeft zaterdagmiddag de eerste wedstrijd gewonnen van de 72ste editie van het SKS-kampioenschap. Op het water bij Grou was het skûtsje Doarp Grou van schipper Douwe Azn. Visser de beste. Voor Grou werd het nog wel even spannend. Het skûtsje had op een gegeven moment een rode protestvlag in het want, omdat het Jouster skûtsje ze niet genoeg ruimte gaf bij de ton. Voor de finish hebben ze het protest weer ingetrokken.

Op de tweede plaats eindigde het skûtsje van Joure, met schipper Dirk Jan Reijenga. Voor het Jouster skûtsje dreigt diskwalificatie door de SKS. Het skûtsje voldoet niet aan de nieuwe originaliteitsregels van de SKS. Overleg tussen beide partijen heeft tot dusver niets opgeleverd. Het skûtsje van Lemmer eindigde op de derde plaats.

Fantastisch gezeild

''Het ging fantastisch'', vertelde een enthousiaste winnaar, Douwe Visser uit Grou. ''In het ebgin ging het nog wel wat moeizaam bij de start, maar daarna hebben wij fantastisch gezeild. Wij komen hier ook vandaan en hebben hier veel gevaren. Dit is een goed begin, heerlijk, het was ook een heel mooie wedstrijd.''

Interpretatieverschil

''Wij hebben een interpretatieverschil met de SKS'', vertelt schipper Reijenga van het Jouster skûtsje. ''Neffens hen is de oplossing die wij hebben bedacht te hoog, maar volgens ons mag dit op deze manier van het handboek. Wij vinden het alleen op deze manier veilig om te varen.''

De volledige uitslag:

1. Doarp Grou - Grou

2. Oeral Thús - Joure

3. Lemster Skûtsje - Lemmer

4. d'Halve Maen -Drachten

5. Súdwesthoek - Stavoren

6. Gerben van Manen - Heerenveen

7. Twee Gebroeders - Drachten

8. De Sneker Pan - Sneek

9. It Doarp Huzum - Huizum

10. Twee Gebroeders - Earnewâld

11. Eidert Sietez - Akkrum

12. Klaas van der Meulen - Woudsend

13. Twee Gebroeders - Langweer

14. Rienk Ulbesz - Leeuwarden

Maandag gaat het SKS-kampioenschap weer verder. Dan wordt er gezeild bij De Veenhoop. Alles over het skûtsjesilen is te vinden op: omropfryslan.nl/skutsjesilen.

