Feike en Ypie Holtrop uit Baaium hebben zaterdagmiddag in Rijs het Nederlands Kampioenschap tweespannen Fries ras gewonnen. Er kwamen negen tweespannen in de baan, vier daarvan mochten in de finale opnieuw rijden. Ook toen bleef Feike Holtrop, hij won eerder dit jaar de concoursen van Garyp, Norg en Buitenpost, de beste.

Holtrop had Hessel en Jasper fan 'e Stjelpdyk voor de kar. Jan Bouman uit Nijeveen werd met Claes en Egberdina's Arwyn tweede. Udo de Haan pakte het brons.