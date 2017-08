LIVE: SKS-skûtsjes strijden om eerste overwinning bij Grou

Om 14.00 uur wordt in Grou het 10-minutenschot gegeven van de eerste SKS-wedstrijd van het jaar. Grou heeft dit jaar een nieuwe wedstrijdleider, en die heeft besloten om ook een klein kruisrak op het Pikmeer neer te leggen. Eerder werd dat niet gedaan. Het Pikmeer is niet zo groot.

Vorig jaar ging de strijd om het kampioenschap tussen de traditionele boerenverstandschipper Douwe Visser van Sneek en zijn leerling Gerhand Pietersma van Earnewâld, die geen dag traint zonder computer of eco-coach. Douwe Visser won. Als hij dat dit jaar weer doet, dan wordt het zijn tiende titel. Maar nieuwe regels over hoeveel tuig de schippers mogen zetten zouden de boel wel eens helemaal op de kop kunnen zetten.

Alle wedstrijden zijn bij Omrop Fryslân rechtstreeks te volgen. Beelden met livecommentaar van verslaggever Freark Wijma en oud-schipper Eelke Dijkstra zijn online te zien. En op radio en televisie doen Gjalt de Jong en Geartsje de Vries live verslag in het programma Sneon yn Fryslân.

In Fryslân Hjoed is er alle dagen een wedstrijdverslag te zien, en een nabeschouwing. Een lange compilatie van de wedstrijd wordt om 21:00 uur uitgezonden op TV.

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen, en de skûtsjepool, is te vinden op onze speciale website: Omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.