Dieet moet Friese kippen redden van ruiming om luizenmiddel

Kippenboer Jan Willem van Koot en zijn vrouw Anna Bron uit Drachtstercompagnie zetten hun bedrijf door. Ze gaan proberen om de kippen en stallen vrij te krijgen van Fipronil door de kippen op een dieet te zetten, en de stallen schoon te maken.

Niemand kan garanderen dat dat lukt. Maar de alternatieven, om alle 32.000 kippen te ruimen, of om helemaal met het bedrijf op de houden, die zijn nog minder aantrekkelijk. De familie Van Koot mag geen eieren leveren, omdat het gehalte Fipronil in de eieren hoger is dan het toegestane maximum van 0.005%.

Het bedrijf werd op 24 juni tegen bloedluis behandeld door het bestrijdingsbureau Chickfriend. In het bestrijdingsmiddel dat daarbij gebruikt werd, zat de verboden stof Fipronil.