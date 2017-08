Werkzaamheden vertragen verkeer in Leeuwarden

Verkeer moet op verschillende plekken in Leeuwarden rekening houden met vertraging. Zo is de Drachtsterweg tot en met maandagochtend half tien afgesloten voor verkeer dat de stad in wil. Verkeer dat de stad uit wil, kan gewoon doorrijden en het fietspad is ook open.

Dit weekend brengt aannemer Heijmans asfalt aan om het nieuwe aquaduct aan te sluiten op de bestaande weg. Komend weekend is de Drachtsterweg ook afgesloten, maar dan voor verkeer dat de stad uit wil.

Deze zomer wordt er in verschillende fasen ook gewerkt aan de Dammenlaan. Dat is de rondweg aan de noordkant van Leeuwarden. Dit weekend is de noordelijke rijbaan afgesloten.