Bestuurder vlucht weg na ongeluk bij Kootstertille

De politie heeft bij Kootstertille de bestuurder van een auto aangehouden. De man was zaterdagavond met zijn auto op de kop in de sloot langs de Rijksweg terecht gekomen. De helpdiensten rukten manmachtig uit, maar de man was zelf al uit de auto gekropen. En gevlucht. De politie kon de man later in de omgeving aanhouden. Hij had teveel gedronken.

Bij het afhandelen van dit ongeluk negeerde een 20-jarige automobilist uit De Westereen de aanwijzingen van de politie. Hij wilde doorrijden, maar werd aan de kant gezet. Deze man had ook teveel gedronken. Zijn rijbewijs in ingenomen.