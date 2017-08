Bosbergpad Appelscha heeft moeite met zware buien

Het nieuwe Bosbergpad in Appelscha kan zware buien niet aan. Als het hard regent, spoelt het zand weg dat dan op andere plekken weer voor overlast zorgt. Het probleem doet zich vooral voor op het nieuw aangelegde pad voor mensen in een rolstoel. Na de zware buien van het afgelopen weekend ontstonden zelfs grote gaten naast de betonplaten. De gemeente heeft die eerst afgezet met rood-witte linten, en later de schade hersteld.

Er kon alert gereageerd worden omdat er de drie zogenaamde torenmeesters zijn aangesteld, die als gastheer werken bij de Bosberg-toren. Die hebben meteen actie ondernomen. Als de grond is ingeklonken en begroeid, zullen de grootste problemen wel voorbij zijn, zo is de verwachting.