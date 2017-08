Huitema: "Duitsland mag onze eieren niet zomaar weigeren"

Dat sommige Nederlandse eieren besmet zijn met een luizenbestrijdingsmiddel, mag voor Duitsland geen reden zijn om alle eieren uit Nederland te weigerern. Dat zegt de Friese Europarlementariër Jan Huitema (VVD) uit Makkinga.

Huitema krijgt signalen dat sommige Duitse supermarkten helemaal geen eieren uit Nederland meer willen verkopen. Daar heeft hij vragen over gesteld aan Eurocommisaris Vestager van concurrentie.

Protectionisme

De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke markt voor landbouwproducten. De grenzen zomaar sluiten voor eieren, of een ander product, dat kan niet, zegt Huitema.

Duitse supermarkten mogen wel een onderscheid maken tussen veilige en onveilige eieren, maar eieren weigeren alleen omdat ze uit Nederland komen, dat vindt Huitema onacceptabel. Hij ziet dat als 'protectionisme'.

Paniek

Huitema probeert de belangrijke en grote Duitse markt open te houden voor de export van Nederlandse eieren. Dat is belangrijk, want de pluimveehouders hebben het nu bijzonder zwaar. Huitema is geschrokken van de grote gevolgen van de fiprofilbesmetting voor de Nederlandse pluimveesector.

Het valt hem ook op dat er in de verschillende lidstaten van de Europese Unie heel anders gereageerd wordt op de besmetting. Het probleem komt uit België, maar daar zijn vrijdag alle eieren veilig verklaard, terwijl er in Nederland sprake is van paniek.