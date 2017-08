Starteiland Sneek krijgt volgend jaar een nieuw pontje

Het starteiland in de Snitser Mar krijgt in de zomer van 2018 een nieuwe rol-on-rol-of pont. De nieuwe pont kan sneller heen en weer varen en heeft ook een grotere capaciteit dan de huidige pont. De nieuwe pont is nodig, omdat de bestaande pont de grote bezoekersstroom niet aan kan op drukke dagen. Voorzitter Karst Doevendans van de KWS maakte dat vrijdag bekend bij de officiële opening van de Sneekweek.

Gesprek

De KWS is over de nieuwe pont in gesprek met de gemeente Súdwest-Fryslân. Beide partijen verwachten dat ze daar binnenkort wel uit zullen komen. Burgemeester Hayo Apotheker van Súdwest-Fryslân bevestigt dat er gesprekken zijn over een nieuwe pont. Apotheker noemde Sneek in zijn toespraak 'de zomerhoofdstad' van Noord-Nederland.

Boelsma: 64e Schipper

Pieter Boelsma werd bij de opening van de Sneekweek uitgeroepen tot de 64e Schipper van de Snitser Pan. Boelsma is een ervaren zeiler, zeilcoach en scheepsrestaurateur. Boelsma was eigenlijk helemaal niet van plan om naar de opening van de Sneekweek te komen, omdat hij naar het loten van het skûtsjesilen wilde in Grou. Op aandringen van zijn vrouw was hij toch maar naar de opening van de Sneekweek gegaan. Als Panschipper was Boelsma een van de eerste deelnemers aan de vlootschouw, die voor het eerst afgenomen werd door commissaris van de Koning Arno Brok.