Openingsavond: schipper Berend Mink lid van verdienste SKS

Skûtsjeschipper Berend Mink is vrijdagavond benoemd tot lid van verdienste van de SKS. Hij kreeg hiervoor bij de traditionele loting van het SKS skûtsjesilen een speldje opgespeld door SKS-voorzitter René Nagelhout. Mink was sinds 1974 betrokken bij het skûtsjesilen, en heeft dit jaar de beslissing genomen op te houden als schipper. Bij de loting is de startvolgorde van de eerste twee skûtsjesyldagen van volgende week bepaald.

Maandag wordt er gevaren bij De Veenhoop. Hier beginnen D'Heale Moanne, Huizum en Leeuwarden voorop. Op dinsdag is de lotingsvolgorde andersom, en mogen Akkrum, Langweer en Stavoren op het water van Earnewâld de eerste drie startplaatsen bezetten.