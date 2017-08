Kunstenaar Koopmans werkt 'live' in museum Belvédère

Kunstenaar Gosse Koopmans heeft deze zomer een bijzondere schilderlocatie gevonden. Elke vrijdagmiddag werkt hij namelijk in museum Belvédère aan zijn nieuwe werk. De bezoekers aan het museum kunnen dus niet alleen eindresultaten zien, maar ze kunnen nu ook merken hoe een schilderij wordt gemaakt.

Koopmans werkt in het museum aan zijn tentoonstelling On the Spot. Een groot schilderij bestaande uit meerdere kleine delen, die het Belvédère zelf moeten voorstellen. De kunstenaar is nog tot 25 augustus elke vrijdagmiddag live te zien in museum Belvédère.