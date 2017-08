Oude Dokkumer moerbeiboom staat in bloei

Wie wel gauw eens door de Dokkumer binnenstad loopt, is er zonder twijvel weleens langsgekomen: de moerbeiboom op het binnenplaatsje naast de Grote Kerk. In de schaduw van de kerk staat die bijzondere boom er al meer dan 250 jaar. Om precies te zijn werd de moerbei in 1750 aangeplant naast het kerkgebouw. De Grote Kerk stond er toen alweer een tijd, die werd na het verdrijven van de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog verbouwd tot de hedendaagse vorm.

Bloeitijd

In deze tijd van het jaar staat die oude moerbeiboom in bloei. Deze dagen zijn Dokkumers Jur Raatjes, eigenaar van restaurant De Abdij van Dokkum, en vrijwilliger Sjouke elke dag wel een paar uur met de boom bezig. Zij verzamelen de vruchten van de bijzondere moerbeiboom, waarna ze gebruikt worden in de nagerechten en de cocktails van het restaurant.

''We hebben er een vangnet onder geplaatst'', vertelt eigenaar Jur Raatjes. ''We mogen de takken van de bijzondere boom niet aanraken en verzamelen nu op deze manier de vruchten. Het is monnikenwerk, elke dag zijn we er een paar uur mee in de weer.''

Lijkt op de framboos

Vrijwilliger Sjouke werkt al een tijd met de moerbeiboom. ''Ik heb er heel wat aardigheid aan'', vertelt hij. ''Het is prachtig mooi om met de boom te werken. De smaak van de vruchten? Het lijkt wel wat op een framboos, maar dan nog wat sterker. Het smaakt heerlijk!''

In het restaurant maken ze er onder meer nagerechten van. Chef-kok Martin van de Abdij vindt het prachtig om met de vrucht te werken. ''Het is heel speciaal. De moerbei is natuurlijk maar een beperkte periode per jaar te verkrijgen. Ze zijn erg lekker, we maken er hier bijvoorbeeld bavorois of crème van. Ook de moerbeiensorbet is erg bijzonder van smaak.''