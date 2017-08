Lemsters krijgen geen parkeerontheffing voor tweede auto

Bewoners van acht woningen aan de Prinsessenkade in Lemmer krijgen geen ontheffing voor het parkeren van een tweede auto. De bewoners konden hun auto's altijd kwijt op een strook achter de huizen. Maar de gemeente De Fryske Marren heeft deze parkeerplekken na de herinrichting van het centrum openbaar gemaakt. De negen parkeerplekken vallen nu onder de blauwe zone, auto's mogen daar maximaal 2 uren staan. De bewoners hadden bezwaar aangetekend en waren met alternatieven gekomen, maar de gemeente blijft erbij dat elke woning één ontheffing krijgt. Er is volgens de gemeente op loopafstand genoeg gelegenheid om de auto langer te parkeren. De Fryske Marren is bovendien bang dat als ze afwijkt van het beleid, andere bewoners ook bezwaar zullen aantekenen.