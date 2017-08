Van Dam denkt toch na over compensatie kippenboeren

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken denkt nu toch na over compensatie voor kippenboeren die getroffen zijn doordat er een bestrijdingsmiddel in de eieren zat. Dat zegt bestuurder Peter de Jong van vakbond CNV. Hij had zich daar boos over gemaakt dat er niet zo'n compensatieregeling was.

Als boeren geen inkomen hebben, omdat ze de eieren niet kunnen verkopen, terwijl de kosten voor voer wel betaald moeten worden, duurt het niet lang voordat de portemonnee leeg is, zegt hij. Begin dit jaar is de kippensector ook al getroffen, toen door de vogelgroep. Het rijk heeft gedupeerde boeren toen wel gecompenseerd.