Anne Tauber naar WK Mountainbike

Mountainbikester Anne Tauber uit Oranjewoud is uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen op het WK mountainbike in het Australische Cairns. De bondscoach heeft in totaal zeven mountainbikers uitgezocht voor zijn selectie. Eerder won Tauber al een bronzen medaille op het Europees Kampioenschap. Volgens de bondscoach rijdt Tauber al het hele seizoen op hoog niveau, en hij heeft er vertrouwen in dat ze ook op het WK deze lijn doorzet. Het WK is van 5 tot en met 10 september in Australië.