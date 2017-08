Vrouw (21) de cel in voor betrokkenheid gijzeling

Een 21-jarige vrouw uit Augustinusga moet een jaar de cel in voor haar betrokkenheid bij een gijzeling en mishandeling. Ze kreeg ook nog zes maanden voorwaardelijke celstraf. De vrouw heeft met twee inwoners uit Drachten een 26-jarige inwoner van Almelo gegijzeld, bedreigd en mishandeld. De Almeloër had een chalet gehuurd van de vrouw uit Augustinusga. Toen de man de huur en de borg niet wilde betalen, nam de verdachte het heft in eigen handen. Samen met de man uit Drachten brak ze de chalet open en haalden ze de spullen van het slachtoffer weg. Toen die zijn spullen weer wilde ophalen, liep het uit de hand. De vrouw uit Drachten bedreigde het slachtoffer met een mes, nadat ze al zijn autobanden had lekgestoken. De twee verdachten uit Drachten namen de man daarna mee in een auto, waar hij met vuurwapens werd bedreigd. Het slachtoffer kon uiteindelijk ontsnappen, en zich bij de politie melden.

De rechtbank neemt het de vrouw uit Augustinusga kwalijk dat ze nooit afstand heeft genomen van het geweld van de Drachtsters. Ze was erbij toen het slachtoffer bedreigd en mishandeld werd. Ook heeft ze volgens de rechtbank het initiatief genomen wat de inbraak betreft. De vrouw uit Drachten kreeg een celstraf van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk. De mannelijke verdachte uit Drachten moet nog voorkomen.