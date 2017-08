Wie helpt Trienke de 'Repose' te vinden?

Al een paar weken is Trienke van der Kuur uit Boelenslaan op zoek naar de Repose: de boot die haar schoonvader 40 jaar geleden bouwde. In september is er een familiedag en dan zou schoonvader, die nu in de 80 is, nog heel graag een keer in de boot willen varen. De oproep van Trienke op Facebook is ruim 500 keer gedeeld, maar de gouden tip heeft het nog niet opgeleverd.

Uit het oog verloren

In 1992 of 1993 is de boot verkocht aan mensen uit Leeuwarden. Daarna is de schoonfamilie van Trienke de boot uit het oog verloren. Trienke weet dan ook niet goed waar ze moet zoeken en hoopt dat andere mensen haar kunnen helpen.

Kenmerken

De Repose (mogelijk heet het schip nu anders) is een kajuitjacht van 12 meter lang. Het schip was oorspronkelijk beige met bruin. In de punt is een tweepersoonsbed te vinden en achterin ook nog twee tweepersoonsbedden. Aan de rechterkant is een keukentje en wc. Verder is er een tafel die ingeklapt kan worden, en ook bij de uitgang van de boot zitten nog twee zelfgemaakte bijzettafels die ook inklapbaar zijn.

Mensen die tips hebben kunnen mailen naar trienkevanderkuur@gmail.com.