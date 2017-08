Groninger boeren zijn bang voor Fries ganzenbeleid

Het Friese ganzenbeleid zorgt voor onrust in Groningen. De Partij voor de Dieren in de buurprovincie denkt dat het Friese beleid grote gevolgen kan hebben voor Groningen. In Fryslân mogen zo'n 200.000 extra ganzen afgeschoten worden, zo is recentelijk besloten. De PvdD denkt dat de Friese ganzen hierdoor naar Groningen zullen uitwijken.

Omdat de Groninger boeren daar dan last van zullen krijgen, willen ze mogelijk in de toekomst ook meer op de vogels jagen. Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede is het Friese voornemen 'buitensporig'. In Groningen worden elk jaar ongeveer 10.000 ganzen afgeschoten.