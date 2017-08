Watersporters die deze zomer Franeker aandoen, krijgen een speciale 'welkomstas'. In de tas zit informatie over Franeker en omgeving. Het doel van de tas is om toeristen een dag langer in de stad te houden. Eerder deze maand is het project Waddenpoort in de stad opgeleverd.

Hierin zijn extra aanlegplaatsen en betere voorzieningen aangelegd voor de watersporters die de stad aandoen. De welkomstas wordt uitgedeeld door de havenmeester. Wethouder Caroline de Pee kreeg vrijdag de eerste.