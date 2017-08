Omwonenden aquaduct Drachtsterweg bedankt met lunch

De tunnelbuis van het nieuwe M.C. Escheraquaduct in Leeuwarden stond vrijdagmiddag vol met lange tafels met hamburgers, al dan niet vegetarisch. Omwonenden van de Drachtsterweg waren door de gemeente uitgenodigd voor een lunch in het aquaduct. Ze hebben de laatste jaren veel overlast gehad van de werkzaamheden die nodig waren voor de aanleg van het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal. Die werkzaamheden liepen ook nog eens bijna twee jaar uit vanwege allerhande tegenslagen. Zo kwam de aannemer bij het inschuiven van de damwanden dikke keien tegen en was de ondergrond veel harder dan verwacht.

Komend weekend is de weg in de stad afgesloten voor de laatste werkzaamheden. Verkeer kan vanaf maandag de stad in via het aquaduct. Volgende week wordt de weg de stad uit aangepakt. Fietsers en wandelaars moeten wachten tot eind augustus voordat zij het aquaduct kunnen gebruiken. Voor omwonenden is de overlast nog niet helemaal voorbij, want de aannemer is daarna nog zo'n 8 weken bezig met het slopen van de oude Drachtsterbrug.