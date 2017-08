Pluimveehouder Anna Bron: "Ik ben echt woest op de NVWA"

De eieren bij kippenboeren Jan Willem van Koot en Anna Bron in Drachtstercompagnie stapelen zich steeds verder op. Het bedrijf is een van de pluimveehouderijen die zijn stilgelegd vanwege het luizenbestrijdingsmiddel fipronil. De kuikens op het bedrijf werden op 24 juni behandeld met het middel. Er zijn nu twee opties voor Van Koot: de kuikens ruimen of op dieet zetten om ervoor te zorgen dat de stof uit de kippen gaat. Maar in beide gevallen is het een financiële strop voor het bedrijf.

Anna hoopt dan ook dat de overheid zal helpen. "Wij hopen dat er toch een noodfonds komt vanuit de overheid, dat de getroffen boeren helpt. Hier kan niemand iets aan doen. Dit is een criminele actie geweest van iemand die het spul er illegaal bij ingemengd heeft. Dat kun je nooit voorkomen."

Donderdag vertelde Hennie de Haan van de vakbond voor pluimveehouders in het tv-programma Jinek dat de NVWA al op 19 juni wist dat dit middel schadelijk was. Anna is daar woedend over. "Ik ben er echt woest om", zegt ze kwaad. "Wij hebben onze stal op 24 juni met dit spul behandeld. Als de NVWA op 19 juni had ingegrepen, dan was dit bij ons niet gebeurd. Ik snap helemaal niets van de werkwijze van de NVWA. Dit is verschrikkelijk."

Al die tijd dacht Van Koot dat ze juist hadden gekozen voor een goed luizenbestrijdingsmiddel. "Het was een middel op natuurlijke basis met etherische oliën", vertelt Anna. "Wij dachten dat dit heel goed zou zijn. Maar niet dus."