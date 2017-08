Nieuw asfalt op ongeluksweg Waskemeer

De provincie zal eind deze maand op sommige plekken op de Compagnonsweg bij Waskemeer nieuw asfalt aanleggen. Het is regulier onderhoud, zegt een woordvoerder van de provincie, en heeft dus geen directe link met het ongeluk van bijna twee weken geleden. Toen raakte een auto met zes inzitten te water naast de weg. Een 9-jarige jongen en een 19-jarige vrouw moesten gereanimeerd worden en hun situatie was 'zorgelijk'. Het ongeluk gebeurde in de bocht in de Compagnonsweg, die vooral bij nat weer gevaarlijk is, zeggen omwonenden. Uit metingen eind vorig jaar blijkt dat op sommige plekken de stroefheid van de weg 'tegen de norm' zit, aldus de woordvoerder. Daarom wordt daar nieuw asfalt neergelegd. De weg wordt bij de provincie nog bestempeld als 'niet gevaarlijk'. Dat komt omdat lang niet alle ongelukken worden geregistreerd. Zo heeft de provincie van 2011 tot 2017 maar 5 ongelukken geregistreerd (inclusief die van twee weken geleden).