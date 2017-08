Last van snurken? Koop een ananas!

Altijd al willen weten hoe je van het snurken af moet komen? De oplossing is heel simpel: zet een ananasplant op je slaapkamer!

Tuincentrum Intratuin in Drachten plaatste onderstaand bericht op Facebook en kreeg duizenden reacties. Veel mensen zien wel heil in de plant als anti-snurkmiddel.

Maar het is niet zomaar een reclamestunt. De plant kan wel degelijk voor een betere nachtrust zorgen. "De ananasplant geeft, in tegenstelling tot andere planten, niet alleen overdag zuurstof af maar ook 's nachts," zegt Harm de Boer van het tuincentrum. "Dat helpt mensen die last hebben van slaapapneu en snurken." Zelf heeft De Boer het nog nooit getest. "Ik snurk niet, dus voor mij is dat niet nodig."

Ondanks het grote aantal reacties op Facebook, is er nog geen 'run' op de planten ontstaan bij het tuincentrum. Beide soorten zijn nog op voorraad en kosten 9,99 euro per stuk.