Duo gepakt na inbraak in tankstation Beetsterzwaag

De politie heeft vrijdagochtend vroeg een 18-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een 19-jarige man uit Drachten aangehouden voor een inbraak in een tankstation aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. De politie kreeg rond half vijf een melding dat het inbraakalarm was afgegaan bij het tankstation. Toen de politie arriveerde, zagen ze dat er ingebroken was en dat er sigaretten waren gestolen.

De 18-jarige verdachte had zich verstopt. Hij had meerdere pakjes sigaretten bij zich. De andere verdachte vluchtte in de richting van Gorredijk. Na een zoekactie met onder andere de hulp van een politiehond werd de Drachtster inbreker even later aangetroffen. Beide mannen zitten vast voor verhoor.