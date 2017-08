Negende vlindertelling begint vrijdag

Vrijdag begint de landelijke vlindertelling. Tot en met zondag kan iedereen vlinders in de tuin tellen en doorgeven aan de Vlinderstichting. Jaarlijks doen zo'n 10.000 mensen mee aan de telling. Vorig jaar werd de Atalanta het meest geteld.

De vlindersoorten en de aantallen die mensen tellen, kunnen ze doorgeven via de website Vlindermee.nl. Daar is ook een handige kaart te downloaden met daarop plaatjes van vlinders die het meest voorkomen in Nederland. De uitkomsten van de telling worden gebruikt als indicator om te zien hoe het met de natuur gaat.

Vlinderwerkgroep Friesland maakt een atlas die in 2020 zal verschijnen. Daarin staat per vierkante meter welke vlinders hier voorkomen. In 2000 kwam er ook al zo'n atlas uit. Daarmee heeft de Friese vlinderwerkgroep goed vergelijkingsmateriaal.