Bakkers boos om hoge pintarieven

Bakkers komen in actie tegen de hoge tarieven voor het afrekenen met de pinpas. Klanten betalen bij de bakker vaak kleine bedragen. Dan zijn de pinkosten die bakkers moeten betalen in verhouding veel te hoog. Zo kost het afrekenen van een koek van 1 euro een bakker bijvoorbeeld 5,5 eurocent. Supermarkten betalen in verhouding veel lagere pinkosten.

Branchevereniging NBOV van bakkers heeft de bezwaren tegen de hoge pinkosten voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt, de ACM. Die wil eerst met andere partijen om tafel om een goed beeld van het probleem te krijgen.