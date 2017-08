Deel Borkumse Stenen beschermd en verboden voor visserij

Een gebied van ongeveer 110 vierkante kilometer ten noorden van Schiermonnikoog krijgt een beschermde status. Hier mag niet meer gevist worden. Dat is afgesproken in een visserijakkoord. Het nieuwe beschermde gebied is onderdeel van wat de Borkumse Stenen heet in de Noordzee.

Stichting De Noordzee, stichting Duik de Noordzee Schoon en natuurbeschermingsorganisatie Oceana hebben daar de afgelopen tijd een duikexpeditie gehouden. Ze wilden zo in kaart brengen welk deel het beste beschermd kan worden. De organisaties hadden na de expeditie in 2016 gepleit voor een beschermde status.