Oranjevrouwen door naar finale EK na winst op Engeland

De Oranjeleeuwinnen zijn door naar de finale van het EK in eigen land door een 3-0 winst op Engeland. Voormalige SC Heerenveenspeelster Vivianne Miedema opende de score. Met die stand gingen de ploegen de rust in.

Na een uur spelen maakte Daniëlle van de Donk de 2-0 in de Grolsch Veste in Enschede. In de laatste seconde van de verlenging tekende Lieke Martens voor het derde doelpunt. Ze schoot de bal tegen een Engelse speelster, die de bal in de eigen goal werkte.

Oranje komt zondag in de finale uit tegen Denemarken, dat eerder donderdag met penalty's van Oostenrijk won. Eerder dit toernooi won Oranje met 1-0 van Denemarken.