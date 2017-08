Verkeer kan weer over gerestaureerde Oosterbrug Harlingen

De Oosterbrug in Harlingen is weer toegankelijk voor verkeer en voetgangers. De brug kon gedurende een langere periode niet worden gebruikt vanwege een renovatie. De opknapbeurt duurde langer en was ook nog eens tienduizenden euro's duurder dan in eerste instantie was verwacht. De hogere kosten kwamen voort uit het feit dat er meer werkzaamheden aan de brug moesten worden verricht dan eerst was ingeschat. De monumentale Oosterbrug over de Zuidoostersingel stamt uit 1908.

Eerder al werd de Franekereindbrug gerenoveerd. De Singelbrug is de derde brug die gerestaureerd wordt. De bruggen maken deel uit van de Elfstedenvaarroute. Eigenaar van de bruggen is de Monumentenstichting Harlingen. Die krijgt provinciale subsidie voor de bruggen.