Door een technische storing in het pompstation in Oldeholtpade hebben inwoners van de dorpen in de omgeving geen water of een sterk verminderde druk op de waterleiding. De storing doet zich onder andere voor in Wolvega, Gorredijk, Blesdijke, Oldeberkoop, Katlijk en Beetsterzwaag.

Monteurs van waterleidingbedrijf Vitens zijn bezig de storing te verhelpen.