Fideo: Alles klaar voor de Sneekweek?

Meer dan twee eeuwen geleden werd voor het eerst de Hardzeildag bij Sneek gehouden. Het was zo'n succes dat het sinds die tijd een jaarlijks terugkerende traditie is geworden. In 1934 bedacht men dat een feestweek een goed idee zou zijn. En zo ontstond de Sneekweek, die inmiddels uitgegroeid is tot een nationaal fenomeen. Vrijdagavond is de start van de Sneekweek. Verslaggever Andor Faber is in Sneek om te kijken of ze er al klaar voor zijn. Donderdag staat in ieder geval al aardig wat wind....